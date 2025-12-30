Siracusa, scarichi idrici non autorizzati, prodotti ittici scaduti. Chiuso un ristorante per carenze igienico sanitarie

La Guardia Costiera di Siracusa, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, nel corso dell’ultimo trimestre ha posto in essere un’intensa attività di controllo nei confronti di imprese operanti nei vari settori produttivi e commerciali insistenti lungo la fascia costiera, in particolar modo in prossimità di fiumi e corsi d’acqua sfocianti in mare.

All’esito dei controlli, sono state accertate 9 irregolarità in materia di scarichi idrici, non autorizzati e/o difformi, che hanno portato alla contestazione di diversi illeciti amministrativi. I verbali, il cui importo va da un minimo di 6.000 euro a un massimo edittale di 60.000 euro per impresa sanzionata, sono stati inoltrati al competente Libero Consorzio Comunale, che ne stabilirà l’ammontare. I controlli hanno riguardato anche l’aspetto della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività produttive, da cui sono scaturiti 4 accertamenti in materia ambientale.

Sul fronte delle attività di controllo della filiera ittica volta alla tutela dei consumatori finali, gli uomini della Guardia Costiera di Siracusa hanno accertato, in alcuni ristoranti della città di Siracusa, la presenza, nelle cucine, di prodotto ittico scaduto, pronto per la somministrazione. In un caso, in particolare, le condizioni igieniche apparivano eccessivamente carenti, tali da richiedere l’intervento del personale sanitario del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’A.S.P. di Siracusa, che, dopo aver accertato la non conformità e l’inadeguatezza alle norme in materia di sicurezza alimentare e varie carenze igienico-sanitarie, ha emanato un provvedimento prescrittivo e di chiusura a carico di un’attività di ristorazione operante nella città aretusea.

All’esito dell’attività di controllo, intensificata in concomitanza delle festività natalizie, periodo in cui si registra un incremento del consumo del prodotto ittico, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 6.300 euro, provvedendo al sequestro di 122 kg di prodotto ittico privo delle necessarie informazioni in materia di tracciabilità e in parte scaduto.