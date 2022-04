Siracusa, scarsa sicurezza per i pedoni in viale Santa Panagia: Fratelli d’Italia chiede al Comune di correre ai ripari

Installare su viale Santa Panagia delle strisce pedonali rialzate e illuminate per porre un rimedio alla scarsa sicurezza per i pedoni che devono attraversare l’arteria. A chiederlo con una nota inviata al sindaco di Siracusa e a diversi uffici comunali, è Paolo Cavallaro, presidente del circolo Aretusa di Fratelli d’Italia. Nella sua analisi l’esponente politico afferma come viale Santa Panagia sia percorso giornalmente da tantissime autovetture e motocicli, molto spesso a velocità sostenuta. Su quel tratto stradale, inoltre, insistono diverse palazzine assai popolate, per lo più al civico 136, oltre a luoghi di intensa frequentazione, quali il Palazzo di Giustizia, la Chiesa Madre di Dio, il supermercato Lidl, gli uffici della Sicilia Riscossioni Spa, della Società concessionaria del servizio idrico Siam, dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e tanti altri pubblici e privati.

“Nell’attraversare la strada quotidianamente – spiega Cavallaro – i cittadini sono sottoposti al rischio di essere travolti da autovetture e motocicli condotti a velocità sostenuta e che spesso procedono senza fermarsi in prossimità delle strisce pedonali, le quali sono poco visibili soprattutto nelle ore notturne. Oltre al fatto che il passaggio pedonale sotterraneo che collega un lato del viale con l’altro è chiuso da anni e mai utilizzato”.

Per questo motivo l’esponente di Fratelli d’Italia chiede a Palazzo Vermexio la possibilità di garantire la sicurezza dei pedoni “mediante l’installazione di strisce pedonali sopraelevate e illuminate e la riattivazione del semaforo posto in prossimità della Chiesa Madre di Dio, prevedendo il funzionamento, solo a chiamata, di coloro che intendono attraversare la strada.” Oltre a valutare la possibilità di riaprire e mettere in funzione il sottopasso.