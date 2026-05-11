Siracusa, scatta la confisca per Ape Calessino già sequestrato e ancora in circolazione

Operazione della Polizia municipale questa mattina in Ortigia, a Siracusa, nell’ambito dei controlli sul territorio e sui servizi turistici presenti nel centro storico.
Gli agenti hanno sequestrato ai fini della confisca un Ape Calessino utilizzato per il trasporto di turisti tra le vie di Ortigia. Il mezzo risultava già sottoposto a precedente sequestro ed è stato nuovamente bloccato dagli operatori della Municipale.
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