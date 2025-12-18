Siracusa, Scautismo e Youth work a confronto tra analogie e differenze dei due approcci educativi.

Giovedì 22 dicembre, alle 18, a Siracusa nella sede di Giosef Siracusa in Corso Timoleonte 96, si terrà un incontro pubblico di confronto tra due metodologie educative che da anni accompagnano la crescita di tanti ragazzi e ragazze siracusani: lo scautismo e lo youth work, iniziativa organizzata da Discover Siracusa.

Dopo i saluti istituzionali dei responsabili di Zona Aretusea Tiziana Italia e Maurizio Liistro e del Presidente di Discover Siracusa Giuseppe Di Pisa, il dibattito entrerà nel vivo mettendo in luce punti di contatto e differenze tra i due approcci. A confrontarsi sul tema saranno Matteo Di Franca, Presidente di Giosef Siracusa e Youth worker, e Davide Pluchino, Dottore in Pedagogia e Capo scout A.G.E.S.C.I.. L’incontro sarà moderato da Marta Messina.

A concludere i lavori sarà Stefano Gugliotta, portavoce provinciale del Forum del Terzo Settore Siracusa, che inquadrerà il tema nel contesto più ampio del Terzo Settore, evidenziando il valore comune delle esperienze educative portate avanti dagli enti che ne fanno parte.

Giuseppe Di Pisa dichiara: “Lo scautismo e lo youth work sono due metodologie che formano centinaia di migliaia di giovani nel mondo e che condividono approcci e metodi comuni, pur partendo da una differenza importante: nel primo si parla di servizio, nel secondo di lavoro. Una distinzione sostanziale, che si riflette anche nell’approccio pratico e nell’organizzazione delle attività”.