Siracusa, scelta e revoca del medico e del pediatra: servizio attivo anche online

L’ASP di Siracusa ricorda ai cittadini che è possibile effettuare la scelta e la revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta in maniera semplice e veloce, via web, senza recarsi agli sportelli.

Il servizio è disponibile sul portale istituzionale dell’Asp di Siracusa, all’interno della sezione Servizi online dedicata alla “Scelta e cambio del medico/pediatra”.





Come fare?

Collegarsi al sito ufficiale dell’ASP di Siracusa www.asp.sr.it. Accedere alla sezione Scelta o cambio Medico/Pediatra. Effettuare l’autenticazione con SPID o CIE. Compilare i campi selezionando 3 medici o pediatra tra quelli in elenco. Confermare l’operazione e scaricare la ricevuta di presentazione della domanda.

Successivamente l’utente riceverà conferma dall’operatore dell’avvenuta assegnazione del medico disponibile tra quelli indicati. Il servizio consente di risparmiare tempo e di ridurre l’accesso agli sportelli, evitando code e assembramenti.

“L’Asp di Siracusa prosegue nell’impegno di semplificare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini – dichiara il direttore generale Alessandro Caltagirone –. La possibilità di scegliere o revocare il proprio medico o pediatra direttamente da casa rappresenta un ulteriore passo concreto verso una sanità più moderna, vicina alle famiglie e attenta alle esigenze quotidiane”.

All’Asp di Siracusa è possibile effettuare on line, inoltre, le prenotazioni al Cup, attraverso la piattaforma del SovraCup regionale, il ritiro di referenti e di immagini diagnostiche, la richiesta per il rilascio del duplicato della tessera sanitaria, i pagamenti di ticket e di altri versamenti per servizi amministrativi e sanitari, la prenotazione di vaccinazioni, la presentazione della domanda per accedere al percorso di tutela. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Urp dell’Asp di Siracusa al numero 0931 312525.