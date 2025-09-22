Siracusa scende in piazza per Gaza: in mille al corteo per la pace

Circa un migliaio di persone hanno preso parte questa mattina al corteo organizzato in occasione dello sciopero nazionale indetto dai sindacati di base. La città si è così unita alle oltre settanta piazze italiane mobilitate per chiedere lo stop immediato al conflitto e per dare voce alle vittime della striscia di Gaza.

Alla manifestazione ha aderito anche il Comitato Siracusano per la Palestina, che da mesi promuove iniziative di sensibilizzazione sulla crisi in Medio Oriente.

Secondo le ultime stime, il bilancio a Gaza ha superato quota 65 mila vittime cui si aggiungono oltre 200 mila feriti, la maggior parte dei quali rappresentato da bambini. Una situazione che potrà solo aggravarsi vista la situazione che si registra a Gaza city.

Il corteo siracusano è partito alle 9.30 da piazza Euripide per concludersi in piazza Archimede, davanti alla Prefettura. Un’iniziativa caratterizzata dall’assenza di simboli di partito, pur registrando la presenza di esponenti delle forze progressiste, e contraddistinta esclusivamente da messaggi di pace e di speranza.

“Stop al massacro a Gaza” e “Palestina libera sono stati i cori più ripetuti dai partecipanti, che hanno voluto ribadire la necessità di una presa di posizione netta della comunità internazionale per fermare la guerra.