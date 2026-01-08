Siracusa, Scerra (M5S) critico sui Pac: “modeste variazioni. Troppo giubilo e Sud ancora penalizzato”

Agricoltura e Politica Agricola Comune al centro delle critiche del Movimento 5 Stelle. Il deputato nazionale siracusano Filippo Scerra, questore della Camera, interviene duramente sulle recenti dichiarazioni del Governo in merito alle variazioni al bilancio europeo della Pac, parlando di “giubilo ingiustificato” e di un Mezzogiorno ancora una volta penalizzato.

“Resto francamente sorpreso dal giubilo con cui il Governo racconta le modeste variazioni al bilancio europeo sulla Politica Agricola Comune – afferma Scerra –. Parlano di vittoria quando è evidente che non c’è davvero nulla da celebrare“. Secondo il parlamentare pentastellato, infatti, non vi sarebbe alcun incremento reale delle risorse disponibili: “Non c’è un solo euro in più nel fondo unico che racchiude fondi di coesione e agricoltura. La Commissione europea non stanzia nuove risorse, ma sposta fondi sottraendoli alle politiche di coesione, quindi ai territori e allo sviluppo locale“.

Un’operazione che, secondo Scerra, colpisce soprattutto le regioni meridionali. “Il sacrificio principale spetta al Sud, come troppo spesso accade – sottolinea –. E pensare che a dicembre la presidente Meloni mi aveva risposto, anche con toni piccati, sostenendo di non essere affatto contro il Mezzogiorno“.

Nel mirino del deputato M5S anche l’accordo Mercosur e i cosiddetti 45 miliardi annunciati a partire dal 2028. “Non si tratta di risorse aggiuntive – spiega – ma di fondi già esistenti, semplicemente anticipati per ottenere il via libera italiano all’accordo Mercosur“. Un’intesa che, secondo Scerra, rischia di avere pesanti ricadute sull’agricoltura italiana: “non garantisce regole uguali per tutti e potrebbe spalancare le porte a prodotti realizzati con standard più bassi, uso di pesticidi vietati in Europa e potenziali rischi per la salute dei consumatori“.

Da qui l’accusa di una tutela insufficiente del made in Italy. “Altro che difesa delle produzioni nazionali – conclude – siamo di fronte a una potenziale concorrenza sleale legalizzata. Noi continueremo a stare dalla parte degli agricoltori, dei loro redditi, della qualità delle produzioni, delle politiche di coesione e dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno“.