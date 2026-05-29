Siracusa, Scimonelli: “dopo Cala Rossa, adesso si recuperi anche la scala di via dei Tolomei”

Dopo il recente intervento effettuato alla scala di Cala Rossa, con il ripristino dei gradini mancanti, è necessario continuare a intervenire per restituire piena funzionalità e decoro a tutta l’area del waterfront di Ortigia.

Per questo motivo il consigliere comunale Ivan Scimonelli chiede all’Amministrazione comunale di compiere un ulteriore sforzo – appellandosi al buon senso dell’assessore Enzo Pantano – intervenendo anche sulla comoda scala di accesso al mare di via dei Tolomei, distrutta dal ciclone Henry e da allora rimasta abbandonata sul fondo del mare.

“Parliamo di un collegamento suggestivo, molto amato da cittadini e visitatori, che rappresentava non soltanto un accesso al mare ma anche un elemento identitario del waterfront di Ortigia – sottolinea – Recuperare e ripristinare quella scala significherebbe restituire sicurezza, decoro e bellezza a un tratto della nostra costa che merita attenzione e valorizzazione, soprattutto in una città che vive di turismo e immagine. La riqualificazione del fronte mare di Ortigia non può limitarsi a interventi parziali o temporanei, ma deve proseguire con una programmazione concreta capace di recuperare luoghi simbolici tutt’oggi dimenticati dall’assessore con delega alle Risorse Mare. Mi auguro quindi che si possa aprire rapidamente un percorso operativo per il recupero della scala di via dei Tolomei, dando finalmente risposta a una richiesta che cittadini e residenti avanzano ormai da troppo tempo”.