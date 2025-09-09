Siracusa, Scimonelli (Insieme): “no alla benemerenza civica a Francesca Albanese, scelta divisiva e strumentale”

“Una civica benemerenza dovrà rappresentare valori condivisi, non diventare uno strumento di propaganda politica“. Con queste parole il capogruppo consiliare della lista civica Insieme, Ivan Scimonelli, ha annunciato la sua ferma contrarietà al conferimento del riconoscimento a Francesca Albanese, relatrice ONU, la cui candidatura sarà discussa questa sera in Consiglio comunale di Siracusa.

Scimonelli, anticipando la sua posizione in aula, ha elencato i motivi della sua opposizione: “Albanese verrà ricordata per essere stata criticata e sanzionata dagli Stati Uniti, elogiata da Hamas e dal regime iraniano, e per non avere mai pronunciato una condanna chiara contro le azioni terroristiche di Hamas. Inoltre – ha aggiunto – sarà evidente come il Partito Democratico stia strumentalizzando la sua figura, come già accaduto con Ilaria Salis, preparando il terreno per una candidatura politica”.

Per il capogruppo di Insieme, il conferimento della benemerenza alla Albanese rischia di dividere la comunità invece di unirla: “Siracusa non potrà e non dovrà legittimare un profilo così divisivo. Le benemerenze civiche devono servire a unire e a indicare modelli positivi, non a prestarsi a operazioni di partito. Per questo voterò contrario alla proposta”.

Scimonelli ha voluto infine ribadire la sua vicinanza al popolo palestinese, distinguendo la critica alla figura di Albanese dalla solidarietà verso i civili vittime del conflitto: “il mio no – conclude – non significa ignorare le sofferenze di chi da decenni vive condizioni drammatiche. Il rispetto dei diritti umani, la tutela dei civili e la ricerca di pace devono rimanere il faro di ogni nostra azione politica e simbolica“.