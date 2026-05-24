Siracusa, Scimonelli: “Ortigia fuori controllo, si dimetta Imbrò”

“Ortigia violata ogni notte nel silenzio dell’amministrazione Italia”. Questa l’accusa del consigliere comunale Ivan Scimonelli nei confronti dell’attuale Amministrazione comunale.

“Ancora una volta, la distanza tra la propaganda dell’amministrazione Italia e la realtà vissuta quotidianamente dai cittadini si manifesta in maniera clamorosa, plateale e ormai non più tollerabile. – dice Scimonelli – Per settimane abbiamo assistito a solenni annunci, dichiarazioni enfatiche e passerelle istituzionali sull’istituzione della fantomatica “Squadra Ortigia” della Polizia Municipale: un corpo speciale che, nelle intenzioni dell’assessore Imbró, avrebbe dovuto garantire controllo, presidio, decoro e sicurezza nel centro storico. Peccato che questa squadra, nei fatti, non esista”.

La realtà che cittadini e residenti vivono ogni sera a Ortigia è ben diversa: “la zona pedonale di Riva Nazario Sauro, Riva delle Poste, Ponte Umbertino, viene – continua – sistematicamente violata da automobilisti arroganti e totalmente incuranti delle regole, che sfondano senza alcun ostacolo l’area interdetta al traffico e parcheggiano ovunque, in spregio alle norme, al buon senso e al rispetto dovuto ad uno dei luoghi simbolo della città”.

Il tutto avviene nell’assoluta assenza di controlli, senza un presidio, una pattuglia, un intervento. “Ortigia è terra di nessuno; soprattutto, non una risposta concreta da parte di chi avrebbe il dovere politico e amministrativo di garantire ordine e legalità. – ancora Scimonelli – La situazione assume contorni ancora più gravi nelle ore notturne. Stanotte, vissuta in prima persona, Dopo la mezzanotte, infatti, contattare il centralino della Polizia Municipale diventa una missione impossibile. Per esperienza diretta, avendo effettuato personalmente più segnalazioni in diverse occasioni, possiamo affermare con assoluta nettezza che il telefono squilla nel vuoto, senza che alcuno risponda. Ed è francamente surreale che, mentre i cittadini chiedono semplicemente il rispetto delle regole, l’amministrazione continui a rifugiarsi nella liturgia degli annunci e delle conferenze stampa”.

“A questo punto, appare inevitabile una riflessione politica seria. – afferma il consigliere comunale – Perché quando un assessore annuncia servizi che non esistono, quando il controllo del territorio è completamente assente, quando una delle aree più delicate e rappresentative della città viene lasciata all’anarchia più totale, non siamo più davanti ad una semplice inefficienza amministrativa: siamo davanti ad un fallimento politico conclamato”.

Per tali ragioni, Scimonelli ritiene che l’assessore titolare delle deleghe alla Polizia Municipale e al centro storico, dovrebbero trarre le inevitabili conseguenze di questa gestione fallimentare e rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

“Non per spirito polemico. Non per convenienza politica. Ma per un elementare principio di responsabilità istituzionale che dovrebbe appartenere a chiunque ricopra ruoli pubblici. – conclude – Siracusa merita amministratori capaci di governare i problemi, non di raccontarli. E Ortigia merita rispetto, quella che questi amministratori non sono in grado di garantire.”