Siracusa, Scimonelli: “ripristinati i gradini della scala a Cala Rossa”

“Accolgo con soddisfazione il rapido intervento effettuato nella scala di Cala Rossa, dove sono stati ripristinati i gradini mancanti a seguito delle segnalazioni e dell’appello che ho lanciato nei giorni scorsi”.

Così il consigliere comunale Ivan Scimonelli.

“Dopo la mia denuncia pubblica sulle condizioni della scalinata — divenuta ormai uno dei principali punti di ritrovo turistico di Ortigia — l’assessore Enzo Pantano aveva assunto l’impegno di intervenire entro una settimana. Impegno che, correttamente, è stato mantenuto. – continua – Ritengo doveroso riconoscere quando alle segnalazioni seguono fatti concreti. Il ripristino della scala rappresenta un intervento importante sotto il profilo della sicurezza, del decoro urbano e dell’accoglienza turistica. Resta naturalmente alta la mia attenzione sulle ulteriori criticità già evidenziate nei mesi scorsi, a partire dalla necessità della riattivazione delle docce pubbliche presenti nella parte sottostante la scalinata, servizi fondamentali per cittadini e visitatori”.

“Questo dimostra che un’opposizione seria, presente sul territorio e capace di incalzare l’amministrazione sui problemi reali della città, può contribuire concretamente a migliorare Siracusa. – conclude – Quando le istituzioni dialogano e gli impegni vengono rispettati, a vincere sono i cittadini.”