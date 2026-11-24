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Diciotto voti al primo scrutinio e l’elezione alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa. Ivan Scimonelli, esponente del gruppo Insieme, raccoglie un consenso che supera gli schieramenti emersi durante la recente mozione di sfiducia e assume il nuovo incarico con l’obiettivo dichiarato di concentrarsi sui prossimi appuntamenti amministrativi. Un risultato che lo stesso neo vicepresidente ammette di non aspettarsi completamente, soprattutto per la dimensione del consenso ottenuto rispetto ai 10 voti raccolti da Paolo Romano, candidato indicato dal centrodestra.

“Sono molto contento, sinceramente anche un po’ sorpreso – dichiara Ivan Scimonelli -. Credo che questi tre anni di lavoro del gruppo Insieme siano stati ripagati con una fiducia bipartisan, arrivata da diverse parti dell’aula”. Scimonelli interpreta l’elezione come un riconoscimento del percorso politico del gruppo, che negli ultimi anni ha alternato posizioni critiche nei confronti dell’amministrazione a voti favorevoli su provvedimenti ritenuti utili alla città. Il nuovo incarico, però, arriva in un momento particolarmente delicato per il Consiglio comunale, chiamato ad affrontare scadenze finanziarie e amministrative importanti. “Adesso abbiamo una grande responsabilità nei confronti della città – sottolinea il neo vicepresidente -. Ci aspettano l’assestamento di bilancio e il bilancio di previsione 2027. Dobbiamo concentrarci su questi atti e cercare di rispondere nel modo migliore alle richieste dei cittadini, che non sono poche”.

L’elezione ha immediatamente alimentato interrogativi sui nuovi equilibri consiliari. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, ha chiesto se il risultato possa rappresentare il segnale di una diversa maggioranza a sostegno del sindaco Francesco Italia. Un’interpretazione che Scimonelli respinge, rivendicando l’autonomia politica del proprio gruppo.

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“Non penso che ci siano nuovi equilibri di maggioranza – chiarisce Scimonelli -. Come abbiamo fatto in questi tre anni, continueremo a valutare le proposte di deliberazione nell’interesse della città. Quando ci saranno provvedimenti che non condivideremo politicamente, lo diremo apertamente”.

Il neo vicepresidente richiama, a questo proposito, il voto favorevole espresso dal gruppo Insieme sul piano triennale dei beni e servizi, collegato anche all’ampliamento dei posti negli asili nido. “Non si può non votare un provvedimento che consente di aumentare i posti negli asili nido – osserva -. Lo stesso ragionamento vale per altre iniziative che possono migliorare i servizi, compreso il concerto di fine anno, che valuteremo nell’ambito dell’assestamento di bilancio”.

Tra le priorità indicate da Scimonelli figura anche il servizio di igiene urbana, sul quale auspica interventi già nella prossima manovra finanziaria. “Spero che in bilancio si cominci a pensare seriamente a migliorare il servizio di igiene urbana e lo spazzamento – evidenzia -. In questo momento la città sta lanciando un vero grido d’aiuto, perché è evidente che qualcosa non sta funzionando”.

Sul piano politico, Scimonelli interviene anche sulla scelta dei tre consiglieri del Partito Democratico di non partecipare alla votazione, dopo la mancata convergenza sulla candidatura di Paolo Romano. “Credo che il Partito Democratico abbia fatto bene a prendere una posizione – afferma -. Nei giorni scorsi era stato etichettato come la stampella del centrodestra e non ritengo corretto definirlo in questo modo. Nutro un profondo rispetto per i partiti e rispetto la loro decisione di non votare”.