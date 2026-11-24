Politica · grande sicilia

“L’elezione del dottor Scimonelli alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa, con ben 18 voti, anche grazie al sostegno determinante dei consiglieri di Grande Sicilia, è un passaggio politico di particolare rilievo che certifica la nascita di un nuovo assetto di maggioranza all’interno dell’Aula. Scimonelli ha infatti superato il candidato di Fratelli d’Italia, Paolo Romano, quasi doppiato nelle preferenze e la cui candidatura è stata bocciata dall’aula consiliare”. A parlare è Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia.

“Per Luca Cannata si tratta della quarta sconfitta politica in meno di 15 giorni: un record assoluto – spiega Vinciullo – La prima sconfitta è arrivata quando si è opposto alla riunione del centrodestra, che successivamente si è comunque svolta. La seconda con la mancata approvazione della mozione di sfiducia al sindaco Italia. La terza è quella di oggi, con l’elezione del dottor Scimonelli alla vicepresidenza del Consiglio comunale che ha battuto il candidato sostenuto da Fratelli d’Italia. La quarta, che considero una sconfitta sul piano del confronto politico, è rappresentata dal rifiuto di Cannata ad incontrarmi in un dibattito pubblico. Evidentemente, anche il confronto diretto può diventare un terreno difficile da affrontare – sottolinea – Cannata, a quanto pare, è avvezzo a collezionare sconfitte politiche: un’ulteriore batosta, non di poco conto, è quella dello scorso anno, quando fu battuto sonoramente nell’elezione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Un bilancio che dovrebbe indurlo a una seria riflessione sulle strategie politiche adottate in provincia di Siracusa. Come avevo già avuto modo di dire a Cannata, sconfitta porta sconfitta. I fatti di queste settimane non fanno altro che confermare questa valutazione. Forse è il momento per Cannata di rivedere le proprie strategie perché delegittimare continuamente gli altri non porta a nulla di buono. Inizi a prendere atto che i nuovi equilibri che si stanno determinando in provincia di Siracusa, hanno ridotto il suo partito all’irrilevanza politica”.