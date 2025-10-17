Siracusa, sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale: si spaccano i sindacati

Grande adesione allo sciopero dei lavoratori del settore dell’igiene ambientale proclamato per oggi da FP Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti. Adesione del 100 per cento in molti comuni della provincia dove sono stati garantiti i servizi essenziali.

Alla base della protesta, decisa su scala nazionale, il mancato rinnovo contrattuale scaduto il 31 dicembre dello scorso anno e la mancanza di un programma di investimenti e valorizzazione del personale. I lavoratori hanno condiviso le motivazioni di una protesta che persegue esclusivamente diritti e tutele per tutti loro. Settore maturo e consapevole che questo sindacato unitario rappresenta la garanzia per ottenere i propri diritti e difendere il lavoro.

“Il contratto nazionale è lo strumento fondamentale di coesione tra imprese, lavoratori e comunità locali ed è per questo che è fondamentale riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori del settore un rinnovo economico che recuperi le differenze create dall’inflazione e che tuteli maggiormente la salute e la sicurezza di chi svolge un lavoro indispensabile ma gravoso. – si legge in una nota a firma di FP Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti – Un’organizzazione sindacale non rappresentativa del comparto ha inneggiato alla non adesione allo sciopero, sostenendo di non scioperare contro un contratto che non ha sottoscritto. Una palese contraddizione se si pensa che proprio questa ha presentato reclamo in appello al tribunale di Siracusa, contro le elezioni RSU ed RLSA, dopo aver già subito una condanna in primo grado, sostenendo invece stavolta di essere firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro”.

Di parere diametralmente opposto Ugl: “A nome della Ugl igiene ambientale, posso dire che in provincia lo sciopero è stato un fallimento.- Aggiungo inoltre che neanche i loro dirigenti hanno aderito nè a Siracusa e nè in tanti comuni – dichiara Paolo Iacono, Ugl igiene ambientale Siracusa – In merito alle sentenze delle RSU, sanno bene che già in un comune abbiamo vinto in primo grado e siamo in attesa per Siracusa e Floridia. Do la mia solidarietà ai colleghi per l’ennesima brutta figura, non hanno ancora capito che i lavoratori li hanno sfiduciati Inoltre aggiungo sono sempre disponibile per una unità sindacale per i diritti e la tutela dei lavoratori”