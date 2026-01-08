Siracusa, sciopero “soft” degli studenti del Rizza in attesa del tavolo di confronto

Non si ferma la mobilitazione della comunità scolastica dell’istituto Rizza di Siracusa contro il trasferimento nella sede dell’Insolera, nonostante la disponibilità manifestata dal presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, ad aprire un confronto per valutare possibili soluzioni alternative allo spostamento. Un’apertura importante ma non decisiva per rasserenare gli animi degli studenti che così, dopo le prese di posizione dei giorni scorsi, hanno deciso di far sentire la propria voce, annunciando una serie di iniziative che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Questa mattina, primo giorno di lezioni dopo la pausa natalizia, durante la prima ora sono rimasti all’esterno dell’istituto, quindi sono rientrati a scuola per confrontarsi con i docenti e organizzare il materiale informativo e i manifesti che verranno utilizzati nel sit-in in programma sabato in piazza Euripide, dove è prevista anche una raccolta firme contro la decisione assunta dall’ex Provincia.

L’obiettivo è di coinvolgere l’intera città per un trasferimento vissuto da tutti come un vero e proprio “sfratto”, ritenuto inaccettabile per l’impatto che avrebbe sull’identità e sulla continuità della scuola. Non è escluso, infine, un nuovo sciopero con tanto di corteo verso la sede del Libero Consorzio in Ortigia. In attesa di sviluppi concreti dal tavolo di confronto annunciato.