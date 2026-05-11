Siracusa, scivola con la moto davanti a una discoteca: ferito un giovane

Incidente stradale autonomo questa mattina in contrada Plemmirio, a Siracusa, nelle adiacenze di un’attività di intrattenimento danzante lungo la traversa Tonnara di Terrauzza.

Per cause in fase di accertamento, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dello scivolamento della moto sull’asfalto, finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Intervenuto inoltre il soggetto gestore incaricato delle operazioni di bonifica del fondo stradale, per la rimozione dei detriti prodotti in conseguenza dell’incidente e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.