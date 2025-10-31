Siracusa, scomparsa dell’ex sindaco Fatuzzo: i messaggi di cordoglio

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, esprime, a nome dell’intera istituzione provinciale, sentito cordoglio per la scomparsa del prof. Marco Fatuzzo, già Sindaco di Siracusa e già Vicepresidente della Provincia Regionale di Siracusa. “Alla sua famiglia e ai suoi cari – scrive Giansiracusa – giungano la vicinanza e le più sentite condoglianze del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che ricorda con gratitudine il suo impegno civile e istituzionale al servizio della comunità siracusana.”

Anche Giovanni Di Lorenzo, delegato di quartiere Neapolis, ha voluto lasciare il proprio ricordo di Fatuzzo: “Con Marco Fatuzzo, primo Sindaco direttamente eletto dai siracusani, si spegne un modello di apostolato prestato alla politica. Durante la sua sindacatura, da eletto al quartiere Neapolis, condividemmo molti progetti. Il suo forte spirito cattolico distinse e diede l’impronta al suo mandato. Tra tutto la visita di Giovanni Paolo II. Siracusa perde una mente lucida, decisa ed oltremodo generosa verso i più deboli“.

Si unisce al dolore dei familiari e della città tutta anche il senatore Antonio Nicita: “La scomparsa di Marco Fatuzzo è una grave perdita per la comunità siracusana. Fatuzzo è stato un costante esempio di impegno civile, di amore per la cultura e di altruismo in tutta la sua vita e nei diversi ruoli che ha ricoperto. Ha saputo unire rigore morale e moderazione, offrendo un esempio prezioso, specie alle nuove generazioni, di cosa voglia dire impegno civico, attenzione per gli ultimi, rispetto per l’altro. La sua esperienza di sindaco resta nella memoria di tanti con nostalgia e rimpianto proprio per la capacità che ebbe di rilanciare la città, unire una comunità, rispettare gli avversari nel valore superiore del bene comune. Sempre pronto a dare consigli e ad offrire la sua visione a quanti ci rivolgevamo a lui per la competenza, la visione e la generosità”.

“Senza falsa retorica, la scomparsa di una figura come quella di Marco Fatuzzo impoverisce umanamente prima che politicamente la città di Siracusa”. Lo dichiara Giovanni Cafeo, responsabile regionale dei Dipartimenti della Lega Sicilia. “Il ricordo dell’amico Marco, della sua intelligenza, della sua preparazione e del suo acume politico farà compagnia alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Il mio cordoglio e la vicinanza va alla sua famiglia e agli affetti più cari.”

Si unisce al cordoglio anche Fausto Spagna: “La notizia della scomparsa di Marco Fatuzzo mi addolora molto. Marco oltre ad essere un amico era una persona seria, piena di valori impegnato nel sociale e nella sua comunità dei focolarini. E’ stato un sindaco capace, onesto, eccellente, lasciando nella città un ottimo ricordo di se’. Rivolgo alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze”

Per Salvo Sorbello, già assessore e consigliere comunale di Siracusa “Marco Fatuzzo è stato un cristiano del dialogo, un costruttore di progettualità e idee. Sempre capace di guardare la realtà con quell’intelligenza dei tempi nuovi, attraverso un cattolicesimo di dialogo e nella storia. Mi volle come suo successore alla guida del Forum provinciale delle Associazioni familiari ed è stato sempre accanto a tutte le iniziative rivolte a costruire una Città dell’Uomo a misura d’uomo.”