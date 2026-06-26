Siracusa, scomparsa una minore: ricerche in corso

Scomparsa una minore di 15 anni a Siracusa. La ragazza si sarebbe allontanata volontariamente da una struttura comunitaria nella mattinata di giovedì 25 giugno 2026.

Secondo quanto reso noto, l’allontanamento è avvenuto intorno alle 11.

Gli investigatori ritengono che la minore possa essersi diretta verso i territori di Carlentini o Augusta, dove si stanno concentrando le attività di ricerca e le verifiche delle forze dell’ordine.

La giovane è alta circa 1,70 metri, ha capelli scuri e, al momento della scomparsa, indossava jeans, una maglietta bianca e scarpe bianche.

Le ricerche proseguono senza sosta con l’obiettivo di rintracciare la minore e riportarla in sicurezza.