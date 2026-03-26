Siracusa, scomparso da ieri Fulvio: ricerche in corso tra Mazzarrona e viale Tunisi

Ore di apprensione a Siracusa per la scomparsa di Fulvio, 53 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione nel quartiere Mazzarrona intorno alle 9.45, senza che vi fosse un motivo apparente, facendo perdere le proprie tracce.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, visibilmente preoccupati, che hanno denunciato l’allontanamento alle autorità competenti. Da quel momento è scattato il piano di ricerca, che vede impegnate tutte le Forze di Polizia e la Capitaneria di Porto.

Le operazioni si stanno concentrando in particolare nelle aree vicine all’abitazione dell’uomo e lungo viale Tunisi e zone limitrofe, dove si ipotizza possa essersi diretto. Secondo le prime informazioni, al momento della scomparsa Fulvio potrebbe indossare un giubbotto nero lungo fino al ginocchio.

Le autorità invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti o riconducibili all’uomo a collaborare attivamente: ogni segnalazione può rivelarsi decisiva per il buon esito delle ricerche. È possibile contattare il numero unico di emergenza 112 o la sala operativa della Questura.

Nel frattempo, cresce la mobilitazione anche sui social, dove amici e conoscenti stanno condividendo l’appello nella speranza di raccogliere informazioni utili e riportare Fulvio a casa il prima possibile.