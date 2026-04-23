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Siracusa, scomparso Raffaele Scollo. L’appello della famiglia: “aiutateci a trovarlo”

La famiglia chiede il massimo supporto nella diffusione dell’appello, nella speranza di riuscire a rintracciarlo al più presto

La famiglia chiede il massimo supporto nella diffusione dell’appello, nella speranza di riuscire a rintracciarlo al più presto

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Ore di apprensione a Siracusa per la scomparsa di Raffaele Scollo, allontanatosi questa mattina in sella alla sua moto di colore blu scuro.

A lanciare l’appello è la famiglia, che invita chiunque lo veda a fermarlo, se possibile, e a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dai familiari, al momento dell’allontanamento Raffaele Scollo indossava una tuta e una felpa di colore verde. Da questa mattina non si hanno più sue notizie.

La famiglia chiede il massimo supporto nella diffusione dell’appello, nella speranza di riuscire a rintracciarlo al più presto.


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