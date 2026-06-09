Siracusa, sconti Tari grazie ai conferimenti nelle isole ecologiche: l’esempio rilanciato dall’ex assessore Cavarra

A Siracusa iniziano a vedersi gli effetti concreti del sistema premiale legato ai conferimenti effettuati presso le isole ecologiche comunali. A sottolinearlo è l’ex assessore all’Igiene Urbana, Salvo Cavarra, che attraverso un messaggio pubblico ha raccontato la propria esperienza diretta dopo aver ricevuto l’avviso Tari 2026.

L’ex componente della giunta comunale ha evidenziato di aver ottenuto una riduzione dell’importo dovuto, passando dai 250 euro versati nel 2025 ai 198 euro del 2026, con uno sconto di 52 euro maturato grazie ai conferimenti effettuati presso le isole ecologiche.

“Questo dimostra che quando si investe, si innova e si automatizzano i processi, i cittadini virtuosi vengono premiati“, ha sottolineato Cavarra, ricordando come il progetto delle isole ecologiche informatizzate sia stato fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale nel corso del 2024.

Le strutture, installate in diversi punti della città, consentono ai cittadini di conferire specifiche tipologie di rifiuti ottenendo un riconoscimento che si traduce successivamente in agevolazioni sulla tassa sui rifiuti. Un sistema pensato per incentivare comportamenti virtuosi, migliorare la raccolta differenziata e ridurre i quantitativi destinati allo smaltimento in discarica.

Secondo Cavarra, il beneficio non è soltanto economico per i singoli utenti ma produce effetti positivi sull’intera collettività. “Significa aver contribuito a ridurre i costi di conferimento in discarica per il Comune e a rendere la città più pulita e vivibile per tutti“, ha spiegato.

L’ex assessore ha inoltre rivolto un ringraziamento ai tecnici comunali che hanno seguito il progetto, citando in particolare l’ingegnere Fortunato e gli architetti Di Gaetano e Ferro per il lavoro svolto nella fase di realizzazione e avvio del sistema.

Le isole ecologiche rappresentano uno degli strumenti attraverso cui l’amministrazione punta ad aumentare la qualità della raccolta differenziata e a responsabilizzare maggiormente i cittadini nella gestione dei rifiuti urbani, premiando concretamente chi contribuisce al miglioramento del decoro e della sostenibilità ambientale della città.