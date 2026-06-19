Siracusa, scontro aperto sull’acqua. Cannata contrattacca: “Più rispondono e più certificano il fallimento del loro modello”

La polemica sulla mancata partecipazione del sistema idrico siracusano a importanti opportunità di finanziamento continua ad alimentare il confronto politico. Dopo le repliche del presidente dell’ATI Siracusa, Francesco Italia, e del presidente del Consiglio di Sorveglianza di Aretusacque, Giuseppe Assenza, interviene nuovamente il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, che rilancia le proprie accuse parlando di un “fallimento del modello di governance” costruito attorno al servizio idrico provinciale.

Secondo Cannata, le stesse spiegazioni fornite dai vertici del sistema idrico confermerebbero le criticità denunciate nei giorni scorsi. “Più rispondono e più certificano il fallimento del loro modello -, afferma il parlamentare -. Se Aretusacque non poteva partecipare perché costituita successivamente e se oggi viene sostenuto che mancavano i requisiti necessari, allora occorre capire quale attività di programmazione, coordinamento e supporto sia stata svolta negli ultimi anni dall’ATI e dagli organismi che governano il servizio idrico provinciale. Il punto non è una scelta politica, ma il fatto che il territorio non fosse nelle condizioni di partecipare“.

Cannata contesta inoltre il tentativo di spostare l’attenzione sul Comune di Avola, richiamato da Assenza nella sua replica. “Il tema non è Avola ma l’intera provincia di Siracusa – ribadisce -. Su 21 Comuni risultano finanziati appena due interventi. Questo è il dato politico e amministrativo che nessuno è riuscito a smentire. Significa che gran parte del territorio provinciale è rimasto escluso da opportunità di finanziamento fondamentali per il miglioramento delle reti idriche e delle infrastrutture“.

Secondo il parlamentare di Fratelli d’Italia, sarà proprio il caso di Avola a richiedere ulteriori approfondimenti attraverso l’acquisizione degli atti. “Da quanto emerge il Comune avrebbe trasmesso la documentazione richiesta – spiega Cannata -. Inoltre, nell’ambito di quella procedura non era il Comune il soggetto chiamato a presentare la candidatura ma il sistema facente capo all’ATI. Per questo motivo appare singolare tentare di attribuire responsabilità a un ente che non era titolare della procedura“.

Da qui l’annuncio di un accesso agli atti che riguarderà non soltanto il bando oggetto della polemica, ma anche l’intera procedura relativa ai fondi FESR Sicilia 2021-2027. L’obiettivo dichiarato dal parlamentare nazionale di FdI è verificare nel dettaglio ogni fase istruttoria, le attività svolte, la documentazione trasmessa e le eventuali responsabilità amministrative e gestionali. Nel suo lungo intervento, Cannata allarga poi il campo della riflessione alla governance del sistema idrico provinciale, tornando a contestare la struttura decisionale costruita negli ultimi anni attorno ad ATI e Aretusacque.

“Abbiamo denunciato fin dall’inizio un sistema di potere che ha concentrato nelle mani di pochi la gestione dell’acqua – attacca -, escludendo interi territori dalle scelte. Oggi le stesse persone che hanno governato questo modello ci dicono che mancavano i requisiti e che il territorio non era nelle condizioni di accedere a una delle più importanti opportunità di finanziamento disponibili. Questa è la dimostrazione che quel sistema non ha funzionato“.

Particolarmente duro il passaggio dedicato al Consiglio di Sorveglianza di Aretusacque, presieduto da Assenza. “È legittimo chiedersi quale sia stato il contributo concreto dell’organismo di controllo se – ancora Cannata -, dopo un anno, non è in grado di indicare quali risultati abbia prodotto, quali verifiche abbia effettuato e quali criticità abbia segnalato. I cittadini hanno diritto di sapere cosa sia stato fatto, quali atti siano stati prodotti e quali controlli siano stati esercitati“.

Cannata respinge inoltre le osservazioni ricevute sul proprio ruolo istituzionale, rivendicando il diritto-dovere di esercitare funzioni di controllo. “Il compito di un parlamentare è verificare, chiedere conto dell’utilizzo delle risorse pubbliche e vigilare sull’operato degli enti. È esattamente ciò che sto facendo. Forse il problema è proprio questo: dopo anni in cui nessuno poneva domande, oggi c’è qualcuno che pretende risposte“.

Lo scontro politico si inserisce nel delicato percorso di transizione che ha portato all’avvio della gestione del servizio idrico da parte di Aretusacque e che continua a generare tensioni tra amministratori, organismi di governance e rappresentanti istituzionali. Sul tavolo restano temi centrali per il futuro della provincia: la capacità di intercettare finanziamenti, la riduzione delle perdite di rete, la realizzazione delle infrastrutture necessarie e il contenimento dei costi del servizio.

“Quando si parla di acqua non si discutono equilibri politici ma investimenti, infrastrutture e servizi essenziali – conclude Cannata -. Ogni occasione mancata significa meno risorse per i Comuni, meno investimenti sulle reti e maggiori difficoltà nel contenere le tariffe pagate da famiglie e imprese. Per questo continuerò a esercitare tutte le prerogative parlamentari affinché i cittadini possano conoscere responsabilità, scelte e risultati di chi ha governato il sistema idrico provinciale“.