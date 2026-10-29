Siracusa, scontro Cannata – Vinciullo sul sostegno a Italia e la sfiducia del 18 novembre

Politica · Botta e risposta

La pace politica nel centrodestra siracusano resta lontana. Dopo l’ultimatum lanciato nei giorni scorsi da Luca Cannata a Grande Sicilia, il confronto tra il deputato nazionale di Fratelli d’Italia e l’area politica guidata in provincia da Giuseppe Carta si è trasformato in un nuovo scontro a distanza, con il commissario provinciale Vincenzo Vinciullo e lo stesso parlamentare protagonisti di un botta e risposta dai toni duri.

Al centro della contesa ci sono il sostegno all’amministrazione del sindaco Francesco Italia, il rientro di due assessori nella Giunta dopo l’azzeramento e la mozione di sfiducia che il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere il prossimo 18 novembre.

Cannata, non più tardi di ieri mattina in occasione della visita a Siracusa dell’assessore regionale ai Beni Culturali Scarpinato, aveva definito “gattopardiano” il percorso seguito dal primo cittadino, accusato di aver azzerato la Giunta per poi rinominare gli stessi assessori, senza cambiare metodo. “Vedremo come si svilupperà e quali saranno i voti in Consiglio comunale“, aveva dichiarato, ribadendo la contrarietà di Fratelli d’Italia a quello che considera un modo di fare politica che non affronta i problemi della città.

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Una critica rivolta anche agli alleati che continuano a sostenere Italia. “Vale per il sindaco Italia di Azione, così come per l’onorevole Carta di Grande Sicilia e per tutto il gruppo dell’Mpa. Noi continueremo a essere coerenti, loro saranno valutati per quello che stanno facendo“, aveva affermato Cannata.

La risposta di Vincenzo Vinciullo è arrivata a stretto giro. Il commissario provinciale di Grande Sicilia ha accusato il deputato di Fratelli d’Italia di compromettere l’unità della coalizione attraverso dichiarazioni e prese di posizione divisive.

“L’onorevole Cannata – ha dichiarato Vinciullo – sembra dimenticare che è deputato nazionale eletto con i voti dell’intero centrodestra, ma interpreta il suo mandato come se fosse un’investitura unilaterale”. In sintesi per Vinciullo l’atteggiamento di Cannata alimenta solo tensioni, anziché rafforzare la coalizione.

Il commissario di Grande Sicilia ha contestato anche le accuse di incoerenza rivolte al suo partito, ricordando che il movimento avrebbe sempre sostenuto il centrodestra e le sue candidature. “Non accettiamo lezioni di coerenza – ha proseguito Vinciullo – da chi in passato ha invitato a votare per il Movimento 5 Stelle anziché per il candidato del centrodestra“.

Vinciullo ha quindi spostato il confronto sugli equilibri interni a Fratelli d’Italia, citando le uscite dal partito di diversi esponenti e la perdita di consiglieri comunali a Siracusa. A suo giudizio, il metodo adottato da Cannata rischierebbe di allontanare persone anziché costruire un percorso condiviso.

“Il paradosso è che, con questo atteggiamento – ancora Vinciullo -, Cannata rischia di ottenere esattamente il risultato opposto, e cioè rafforzare Francesco Italia, perché nessuno è disposto a sottostare alle sue minacce, ultimatum o imposizioni”.

Il commissario provinciale di Grande Sicilia ha inoltre contestato le ripetute prese di posizione del deputato sulla mozione di sfiducia e su Aretusacque, interpretandole come parte di una strategia politica che, a suo avviso, non contribuirebbe a ricomporre le divisioni del centrodestra.

Finita qui? Per niente. Perchè nel giro di mezz’ora ecco arrivare la controreplica di Cannata. Il deputato ha respinto l’accusa di alimentare tensioni, sostenendo che la richiesta rivolta a Grande Sicilia sia semplice: chiarire pubblicamente se voterà la sfiducia al sindaco oppure continuerà a sostenerlo.

“Vinciullo continua a chiamare “minacce” le domande alle quali non vuole rispondere. Nessuno gli impone nulla: gli chiediamo di dire ai cittadini se Grande Sicilia Mpa voterà la sfiducia a Italia oppure continuerà a tenerlo in piedi sostenendolo – ha dichiarato Cannata -. Una domanda semplice, alla quale oppone soltanto attacchi personali. Evidentemente rispondere gli costa più che insultare“.

Il parlamentare nazionale di FdI ha accusato Vinciullo di aver cambiato posizione nei confronti del sindaco. “Per anni Vinciullo ha attaccato Italia e descritto la sua amministrazione come fallimentare – ha proseguito Cannata -. Oggi si affanna a giustificare chi la sostiene. Che cosa è cambiato? Dove sono finite tutte le sue battaglie? Prima contestava Italia, adesso attacca chi vuole sfiduciarlo”.

Cannata ha poi replicato alle critiche sulle uscite da Fratelli d’Italia, citando il caso di Giovanna Porto, eletta con i voti del partito, successivamente passata all’Mpa e nominata assessora nella Giunta Italia. Un percorso che il deputato ha indicato come esempio delle contraddizioni che, a suo giudizio, caratterizzerebbero le accuse di incoerenza rivoltegli da Grande Sicilia.

“Consiglieri eletti con noi finiscono con loro e ottengono un posto nell’amministrazione che avrebbero dovuto contrastare“, ha affermato Cannata, contestando a Vinciullo di presentare questi passaggi politici come una dimostrazione di forza.

Il deputato ha inoltre introdotto un nuovo elemento nello scontro, sostenendo che Carta gli avrebbe prospettato incarichi e proposto nomi che lui avrebbe rifiutato. “Sfido pubblicamente lui e Vinciullo a smentirmi“, ha incalzato, aggiungendo di essere interessato a individuare persone capaci e a ottenere risposte per i cittadini, non a ricevere incarichi.

La questione centrale resta la mozione di sfiducia nei confronti di Francesco Italia. Per Cannata, Carta e Vinciullo devono assumersi la responsabilità politica del sostegno all’attuale amministrazione e chiarire quale posizione intendano assumere in Consiglio comunale.

“Non possono tenerla in piedi oggi e presentarsi domani come protagonisti del cambiamento. Sono parte della maggioranza: rispondano delle sue scelte“, ha detto ancora il deputato, ribadendo che Fratelli d’Italia non intende costruire alleanze con chi continua a sostenere il sindaco.

Prossima puntata presumibilmente il 18 novembre, quando a Palazzo Vermexio approderà la mozione di sfiducia al sindaco, che verrà votata da Fratelli d’Italia e non sostenuta da Grande Sicilia.