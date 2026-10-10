Siracusa, scontro su incontro a scuola sull’uso dei tablet: Scimonelli replica a Gilistro

Politica · Botta e risposta

Si accende il confronto a Siracusa sull’incontro dedicato all’uso dei tablet da parte dei minori, previsto per giovedì alla scuola Paolo Orsi e rivolto ai genitori. Dopo la presa di posizione dell’onorevole Gilistro, arriva la replica di Scimonelli, che torna a sollevare dubbi sull’opportunità di promuovere iniziative di questo tipo all’interno degli istituti scolastici, soprattutto in una fase che precede la campagna elettorale.

Scimonelli precisa di non aver mai messo in discussione la professionalità di Gilistro come pediatra né il suo diritto a mettere le proprie competenze al servizio della collettività. La questione, sostiene, riguarda invece la possibile sovrapposizione tra il ruolo politico e quello professionale.

“Essere contemporaneamente rappresentanti politici e professionisti qualificati non deve tradursi in una sovrapposizione dei ruoli, né consentire che un’occasione di approfondimento tecnico all’interno della scuola diventi anche un’opportunità di esposizione politica”, afferma Scimonelli, richiamando il passaggio centrale della sua precedente nota.

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Il consigliere entra poi nel merito dell’organizzazione dell’incontro, sostenendo che l’iniziativa sarebbe partita dallo stesso Gilistro, che avrebbe contattato telefonicamente alcuni insegnanti per proporre l’appuntamento. “Non siamo, dunque, di fronte a una semplice richiesta di partecipazione a un’iniziativa spontaneamente promossa dalla scuola, ma a un’iniziativa partita dal rappresentante politico nella scuola”, dichiara, chiedendo a Gilistro di chiarire questo aspetto.

Scimonelli riconosce la legittimità di promuovere iniziative su temi importanti, ma ritiene necessario interrogarsi sull’opportunità di realizzarle negli istituti scolastici e rivolgerle direttamente alle famiglie in un periodo che precede la campagna elettorale.

Sul tema dell’uso dei dispositivi digitali da parte dei minori, il consigliere sottolinea la necessità di interventi strutturati di informazione e prevenzione, affidati a figure qualificate come psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, pedagogisti ed esperti dell’età evolutiva.

Secondo Scimonelli, eventuali risorse pubbliche destinate a queste attività dovrebbero tradursi in percorsi concreti di formazione e prevenzione, realizzati attraverso procedure trasparenti e nel rispetto dell’autonomia scolastica.

“La competenza professionale è un valore. Ma non può diventare uno scudo dietro il quale sottrarsi a una discussione sull’opportunità di sovrapporre il ruolo politico a quello tecnico, soprattutto dentro una scuola”, aggiunge.

Nella parte conclusiva della replica, Scimonelli risponde anche al richiamo di Gilistro sul proprio impegno nella IV Commissione, assicurando che continuerà a occuparsi delle questioni di competenza e rivolgendo a sua volta una considerazione all’amministrazione comunale sostenuta dall’esponente politico in occasione del ballottaggio alle ultime elezioni amministrative.

Il consigliere ribadisce infine che il proprio ruolo istituzionale comprende anche gli interventi sui temi che riguardano la scuola, le famiglie e la tutela dei minori. “La scuola non è proprietà della politica. È un luogo di crescita che va tutelato da ogni possibile sovrapposizione di ruoli e interessi, affinché al centro restino sempre gli studenti e le loro famiglie”, conclude.