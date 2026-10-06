Siracusa, scontro sui senzatetto. Gibilisco: “Non accettano aiuto”. Gambuzza: “Falso”

Politica · Casa del Pellegrino

La bonifica della Casa del Pellegrino riaccende anche il confronto sulla situazione delle persone senza dimora che negli ultimi mesi hanno trovato riparo all’esterno e nelle immediate vicinanze della struttura. Alle parole del capo di gabinetto del Comune di Siracusa Giuseppe Gibilisco replica duramente Marco Gambuzza del Pci, contestando la ricostruzione secondo cui alcune delle persone presenti non accetterebbero l’assistenza proposta.

Questa mattina, durante l’accesso all’immobile che segna l’avvio delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, Gibilisco ha ribadito la necessità di arrivare rapidamente a una soluzione per il futuro della struttura. “Abbiamo dato una ripulita per creare quanto più spazio e visuale possibile. Adesso bisogna capire chi deve fare cosa – spiega –. Come annunciato dal prefetto, si inizierà la bonifica della Casa del Pellegrino, ma la cosa sostanziale è che bisogna mettere un punto: non si può andare avanti in questo stato di degrado”.

Il capo di gabinetto affronta quindi il problema delle persone che dormono nella zona: “Da parte nostra, anche attraverso gli assistenti sociali, cerchiamo di dare supporto a queste persone senza tetto. Mi viene riferito, però, che ci sono situazioni legate anche ad alcol e droga e che alcune persone non vogliono farsi aiutare. Noi cerchiamo di sostenere le persone più fragili, ma diventa difficile se dall’altra parte troviamo un muro”.

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Parallelamente resta aperta la questione del futuro dell’immobile e del rapporto tra Comune e Santuario. Gibilisco indica anche una scadenza: “Entro dicembre dobbiamo trovare una soluzione. C’è purtroppo anche una questione giuridica – aggiunge – e speriamo che la ragionevolezza ci porti a trovare una soluzione, a tornare in possesso dell’immobile e a dare un futuro dignitoso non soltanto alla Casa del Pellegrino, ma a tutta quest’area”.

Parole alle quali replica Marco Gambuzza, che concentra la propria contestazione proprio sulla condizione dei senzatetto.

“Smentisco categoricamente le parole di Giuseppe Gibilisco – afferma l’esponente del Pci –. Fino a ieri, e non è la prima volta, ho parlato con le persone che dormono lì fuori. Tra loro ci sono un cittadino torinese e uno originario dello Sri Lanka che accetterebbero tranquillamente, anzi vorrebbero, poter dormire in un luogo più confortevole. Non avendo alternative sono costretti a rimanere lì”.

Gambuzza respinge quindi l’affermazione secondo cui le persone presenti rifiuterebbero qualsiasi forma di assistenza: “Dire che non vogliono essere aiutate non corrisponde a quello che loro stessi mi hanno riferito”. Da qui la richiesta che alla bonifica della struttura corrisponda anche una soluzione per chi oggi utilizza quell’area come riparo. “Non possiamo limitarci a spostare il problema da un posto all’altro. Continueremo questa battaglia e, se non verrà garantita una soluzione per queste persone, siamo pronti ad andare avanti a oltranza, anche piazzandoci con una tenda davanti alla Casa del Pellegrino”.