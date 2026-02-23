La battaglia sulla gestione dell’acqua a Siracusa entra nelle aule di tribunale. Il Comune ha deciso di costituirsi davanti al Tar di Catania per sostenere la delibera dell’Ati Siracusa (Assemblea Territoriale Idrica) che ha sostanzialmente azzerato le pretese economiche del gestore uscente Siam, arrivando addirittura a fissare un valore di subentro negativo.

Il nodo è il cosiddetto valore residuo: in pratica, quanto dovrebbe essere riconosciuto al gestore che lascia il servizio per gli investimenti effettuati sugli impianti durante gli anni di gestione. Siam – che gestisce la rete idrica dal 2015 – ha presentato un conto molto alto: circa 21 milioni di euro. L’Ati però, dopo un’istruttoria tecnica, è arrivata a una conclusione opposta: applicando i criteri regolatori di Arera, il valore non solo non sarebbe positivo, ma risulterebbe pari a -210.053 euro. Tradotto: secondo l’ente, non ci sarebbe un indennizzo da riconoscere a Siam; al contrario, emergerebbe un differenziale “a sfavore” del gestore uscente.

La distanza tra i 21 milioni richiesti e la valutazione dell’ATI non nasce da un dettaglio contabile, ma da un’impostazione completamente diversa del calcolo. Nella relazione tecnica allegata alla delibera Ati, la richiesta di Siam viene definita non sostenibile perché – secondo i consulenti – conterrebbe voci che rischiano di essere pagate due volte. Il punto più delicato è il cosiddetto double counting (doppio conteggio). L’Ati sostiene che alcune somme richieste da Siam sarebbero già state coperte nel tempo dagli utenti attraverso tariffe e contributi.

Si parla, ad esempio, dei contributi versati dai cittadini per collegarsi alla rete, che l’Ati non tratta come “investimenti” della società da rimborsare a fine gestione perché, in sostanza, se li ha pagati l’utente, non possono tornare a carico della collettività una seconda volta. E poi di spese operative (stampa/spedizione bollette o gestione della morosità) già incluse e remunerate dalla tariffa ordinaria.

In più, viene richiamato un altro elemento: i bilanci di Siam sarebbero stati costantemente positivi, un dato che – secondo l’impianto tecnico dell’Ati – rafforzerebbe l’idea che i costi di gestione siano stati già coperti dalle tariffe applicate negli anni.

Siam però non ha accettato la decisione e ha presentato ricorso al Tar di Catania per ottenere l’annullamento della delibera Ati. Il Comune di Siracusa ha reagito con un atto di indirizzo firmato dal sindaco Francesco Italia: l’amministrazione si costituirà in giudizio per sostenere la posizione dell’Assemblea per evitare che un eventuale riconoscimento del “valore residuo” richiesto da Siam si traduca, a cascata, in un peso economico sul sistema e quindi anche sulle bollette future.

Sul piano operativo, l’ATI continua il percorso verso il passaggio di consegne ad Aretusacque S.p.A., la società mista che dovrebbe prendere in carico il servizio idrico su scala provinciale e che dovrebbe esordire nel capoluogo a Siracusa.

Il valore di subentro fissato a -210mila euro viene considerato provvisorio: potrà essere aggiornato al momento del subentro definitivo, includendo gli eventuali investimenti realizzati nell’ultimo periodo di gestione, ma nel frattempo la partita si sposta nelle aule del Tar. Saranno i giudici amministrativi a decidere se la delibera del commissario (oggi dimessa) dell’Ati regge oppure se dovrà essere rivista. E di quanto. Perché la forbice è davvero ampia.