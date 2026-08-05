Siracusa, scontro tra auto e monopattino: un ferito

Cronaca · A Belvedere

Incidente stradale questa mattina a Belvedere, lungo la traversa Mulino Marino, dove un’autovettura e un monopattino sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Ad avere la peggio è stata la persona che viaggiava sul monopattino, rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro è intervenuta la Polizia municipale, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Intanto gli operatori della ditta incaricata della bonifica della carreggiata hanno provveduto alla rimozione dei detriti e dei liquidi dispersi sull’asfalto.