Siracusa, scontro tra auto e moto in via Melilli

Cronaca · Feriti soccorsi dal 118

Incidente stradale con persone ferite lungo via Melilli, a Siracusa, dove si è verificata una collisione tra un’automobile e una motocicletta.

La segnalazione è giunta dalla Polizia di Stato e sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

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Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

È stato inoltre richiesto l’intervento della ditta incaricata della bonifica della carreggiata, per la rimozione di detriti e liquidi dispersi sull’asfalto in seguito all’impatto.