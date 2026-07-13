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Cronaca Polizia municipale

Siracusa, scontro tra auto e moto nella notte

di Luca Signorelli ·
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Incidente stradale nella notte a Siracusa, all’incrocio tra viale Teracati, via Necropoli Grotticelle e via Costanza Bruno. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un ciclomotore. Nell’impatto una persona è rimasta ferita e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Presenti, inoltre, gli operatori della ditta incaricata della bonifica del piano viabile, intervenuti per rimuovere detriti e liquidi dispersi sull’asfalto, così da ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione.

Nella mattinata incidente con lesioni anche nel crocevia tra le vie Lentini e Rosolini.

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Luca Signorelli

Luca Signorelli

Luca Signorelli è un giornalista laureato magistrale in Comunicazione all’Università di Catania. È iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti di Sicilia dal 2008. Il suo stile di scrittura si distingue per un approccio…

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