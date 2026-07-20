Siracusa, scontro tra Forza Italia e Grande Sicilia: Barbone attacca, Porto replica

Attualità · Centrodestra?

Nuovo scontro interno al centrodestra (?) siracusano, amministrazione Italia permettendo. Ad accendere la polemica è un duro comunicato della coordinatrice cittadina di Forza Italia, Alessandra Barbone, che accusa Grande Sicilia di trasformismo politico e ribadisce la piena sintonia del partito con Fratelli d’Italia. La replica non si è fatta attendere ed è arrivata dalla capogruppo di Grande Sicilia in Consiglio comunale, Giovanna Porto, che respinge le accuse, richiama quanto accaduto a Lentini e rilancia la necessità di mantenere un clima di collaborazione tra gli alleati.

“Forza Italia è compatta e senza alcuna ambiguità. Se noi siamo la coerenza, loro sono i campioni olimpici del salto sul carro dei vincitori”, afferma Barbone, secondo cui il movimento guidato da Raffaele Lombardo avrebbe costruito la propria storia politica sul trasformismo. La coordinatrice azzurra punta il dito contro la posizione assunta da Grande Sicilia a Siracusa dopo le elezioni amministrative, sostenendo che i consiglieri eletti nel centrodestra avrebbero poi sostenuto, al ballottaggio, il sindaco Francesco Italia.

“Oggi – sostiene Barbone – siedono in una giunta di centrosinistra e hanno persino il coraggio di lamentarsi del sindaco che loro stessi sostengono”. Per Forza Italia, il centrodestra “si costruisce con la coerenza e non con i giochi di palazzo”, ribadendo la volontà di proseguire il percorso politico insieme a Fratelli d’Italia.

Pronta la risposta di Giovanna Porto, che definisce quello di Barbone “un attacco scomposto e gratuito” e respinge qualsiasi accusa.

“Non abbiamo mai rilasciato interviste, comunicati o dichiarazioni che potessero giustificare simili attacchi”, afferma la capogruppo di Grande Sicilia.

Porto richiama quindi quanto avvenuto a Lentini, dove, secondo la sua ricostruzione, Forza Italia avrebbe sostenuto il centrosinistra, contribuendo alla sconfitta del candidato sindaco sostenuto da Grande Sicilia.

“Chi muove accuse di trasformismo dovrebbe adottare lo stesso metro di giudizio anche rispetto alle dinamiche che riguardano il proprio partito”, afferma Porto.

La capogruppo auspica inoltre che le dichiarazioni di Barbone siano state espresse a titolo personale e aggiunge che, qualora rappresentassero la linea ufficiale di Forza Italia, “diventerebbe necessario un chiarimento nell’ambito del tavolo locale del centrodestra”.

Grande Sicilia conclude ribadendo di non avere mai diffuso comunicazioni contro Forza Italia e di non voler compromettere i rapporti con gli alleati.

“Non esiste da parte nostra alcun interesse a compromettere il rapporto di collaborazione con gli azzurri”, conclude Porto, lasciando però aperta la richiesta di un confronto politico per chiarire le tensioni emerse all’interno della coalizione di centrodestra siracusana.