Siracusa, scontro tra un ciclista e un’auto: muore un uomo

Incidente mortale nella serata di oggi a Siracusa. Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale di Siracusa una persona in sella a una bici è stata travolta da una vettura.
Lo scontro è avvenuto in contrada Monasteri, nei pressi della Casa Circondariale di Cavadonna.
Sul posto oltre alla Municipale anche il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.
Al momento non si conoscono le generalità della vittima
