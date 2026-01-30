Ultime news

Siracusa, scoperte antiche tombe nella chiesa dell’Immacolata

Oltre alle tombe, sono stati individuati anche quelli che potrebbero essere antichi corredi funebri

Rinvenimento archeologico all’interno della chiesa dell’Immacolata, in piazza Corpaci, a pochi passi da via Maestranza, nel cuore di Ortigia. Durante i lavori in corso, all’interno dell’edificio sacro, sarebbero emerse antiche sepolture.

Oltre alle tombe, sono stati individuati anche quelli che potrebbero essere antichi corredi funebri, tra cui ornamenti, anfore e suppellettili, elementi che potrebbero fornire nuove informazioni sulla storia del sito e sulle pratiche funerarie del passato.

Sulla scoperta è stata avvisata la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa che seguirà le operazioni di verifica.


