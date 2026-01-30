Siracusa, scoperte antiche tombe nella chiesa dell’Immacolata

Rinvenimento archeologico all’interno della chiesa dell’Immacolata, in piazza Corpaci, a pochi passi da via Maestranza, nel cuore di Ortigia. Durante i lavori in corso, all’interno dell’edificio sacro, sarebbero emerse antiche sepolture.

Oltre alle tombe, sono stati individuati anche quelli che potrebbero essere antichi corredi funebri, tra cui ornamenti, anfore e suppellettili, elementi che potrebbero fornire nuove informazioni sulla storia del sito e sulle pratiche funerarie del passato.

Sulla scoperta è stata avvisata la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa che seguirà le operazioni di verifica.