Siracusa, scoperto un basso adibito a sala giochi: all’interno alcolici e stupefacenti

Cronaca · Polizia di stato

Continua incessante l’azione della Polizia di Stato sui luoghi di aggregazione dei più giovani, con particolare interesse a quei luoghi in cui si potrebbe consumare e spacciare droga o consumare alcolici, mettendo a repentaglio la sicurezza dei minori.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti della squadra Amministrativa e Sociale e della Squadra Mobile, hanno sottoposto a controllo un basso che apparentemente era un centro ricreativo con calcio balilla e che, invece, era una vera e propria sala scommesse completamente abusiva e priva di qualsivoglia autorizzazione.

A seguito dell’accurato controllo, i poliziotti hanno appurato che, all’interno della sala giochi, venivano somministrati alcoolici anche a minorenni e sono state rinvenute diverse sostanze stupefacenti (13 dosi di hashish e 3 di cocaina), motivo per il quale la titolare è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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A seguito delle numerose e gravissime irregolarità riscontrate, sono in corso gli accertamenti amministrativi a seguito dei quali, oltre alle pesanti sanzioni pecuniarie, con ogni probabilità, verrà disposto il sequestro dell’immobile.