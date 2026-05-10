Siracusa, scossa di terremoto di magnitudo 2.6. Epicentro a 4 km

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella mattinata di oggi, alle 7:51 (ora italiana) del 10 maggio 2026, a circa 4 chilometri a ovest di Siracusa. Il sisma, secondo i dati rilevati, ha avuto una profondità di 17,4 chilometri.

L’evento sismico è stato localizzato e comunicato dagli strumenti dell’INGV, che monitora costantemente l’attività sismica sul territorio nazionale.

La scossa, di lieve entità, è stata avvertita in modo tenue dalla popolazione ma non si registrano al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Le autorità locali stanno comunque effettuando le consuete verifiche di routine.

L’area siracusana rientra tra le zone soggette a moderata attività sismica e viene costantemente monitorata dagli esperti dell’INGV per garantire aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione del fenomeno.