Siracusa, scossone in Forza italia: De Simone capogruppo al posto di Marino

Politica · Consiglio comunale

Doveva essere la seduta della relazione annuale del sindaco Francesco Italia e del confronto con le opposizioni. Invece, il primo vero scossone della giornata è arrivato dai banchi di Forza Italia, con una decisione che ha fatto emergere alcune tensioni interne al partito di opposizione in una seduta che di contro ha mostrato una ritrovata compattezza della maggioranza.

I sei consiglieri azzurri hanno infatti deciso di riunificarsi sotto un unico gruppo consiliare, archiviando l’esperienza del gruppo “Forzisti Siracusa”. Una scelta che, almeno sulla carta, restituisce compattezza al partito, ma che è stata accompagnata da un cambio ai vertici: il nuovo capogruppo è Damiano De Simone, che prende il posto di Leandro Marino.

Ed è proprio questo passaggio ad aver provocato le maggiori fibrillazioni. Secondo quanto trapela da Palazzo Vermexio, Marino sarebbe stato informato dell’avvicendamento soltanto durante la seduta consiliare, senza alcuna comunicazione preventiva. Più che il merito della decisione, a lasciare l’amaro in bocca all’ormai ex capogruppo sarebbe stato il metodo con cui è stata assunta, vissuto dal consigliere come una vera e propria “defenestrazione” dal ruolo di capogruppo della prima “Forza Italia”, quella composta da lui, Toti La Runa e Alessandra Barbone.

Un episodio destinato inevitabilmente a lasciare qualche strascico all’interno del partito, anche se la linea politica sembrerebbe ormai tracciata. La ricomposizione dei sei, infatti, non dovrebbe tradursi in un ingresso nella giunta comunale, nonostante il continuo rincorrersi di indiscrezioni su un possibile rimpasto dell’esecutivo. Piuttosto, l’obiettivo sembra essere quello di costruire un’opposizione meno conflittuale e più orientata a un confronto sui singoli provvedimenti.

Se questa sarà realmente la nuova rotta degli azzurri si capirà presto, tra meno di due settimane, quando il Consiglio comunale sarà chiamato a esaminare le variazioni di bilancio. Sarà allora che si comprenderà se il nuovo corso di Forza Italia si tradurrà anche in un diverso atteggiamento nei confronti dell’amministrazione Italia.

Intanto il neo capogruppo Damiano De Simone incassa la fiducia dei colleghi e guarda avanti. “Desidero ringraziare i colleghi per la fiducia accordata. Il nostro è un gruppo dinamico e ricco di risorse che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’intera compagine cittadina e provinciale, pertanto l’avvicendamento interno ne rappresenta una movimentazione naturale. Il gruppo, sempre compatto, continuerà a lavorare nell’interesse esclusivo della comunità e della città nel perseguimento di una visione del territorio che intendiamo offrire al centrodestra in vista dei futuri appuntamenti elettorali. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il capogruppo uscente per il lavoro svolto sino ad oggi”.