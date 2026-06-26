Siracusa, screening oncologici e monitoraggio ambientale. Auteri: “Dalla prevenzione al potenziamento di Arpa, un percorso iniziato nel 2024”

“La tutela della salute dei cittadini non si costruisce con gli slogan, ma con una programmazione che parte dall’ascolto del territorio e si traduce in norme e risorse concrete“. Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, a margine della riunione a Melilli della IV Commissione Ambiente dell’ARS per affrontare le problematiche ambientali dei comuni Aerca. Auteri ricorda i due interventi inseriti nelle ultime manovre finanziarie regionali che hanno come comune denominatore la prevenzione sanitaria e il rafforzamento dei controlli ambientali nel Siracusano.

“Con la Finanziaria regionale 2026 abbiamo inserito un mio emendamento, contenuto nel comma 9 dell’articolo 11, che stanzia 2 milioni e 200 mila euro a favore dei Comuni siciliani che ospitano aree industriali e che hanno già attivato programmi di screening oncologico. Le risorse serviranno a potenziare le indagini oncologiche e il monitoraggio dello stato di salute delle popolazioni che vivono in territori particolarmente esposti ai rischi ambientali – dice il parlamentare regionale, che parla di una misura che nasce dalla conoscenza diretta delle criticità del territorio -. Abbiamo pensato a questa norma già nel dicembre 2025, quando è stata approvata la Finanziaria, perché conosciamo bene le preoccupazioni delle comunità che vivono accanto ai poli industriali. La prevenzione rappresenta il primo strumento di tutela della salute e per questo abbiamo voluto garantire ai Comuni risorse specifiche per rafforzare gli screening oncologici”.

Auteri sottolinea però come questo provvedimento rappresenti soltanto uno dei tasselli di un percorso iniziato già nel 2024. “Già due anni fa, insieme all’allora assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana – ricorda – abbiamo effettuato sopralluoghi e incontri direttamente nella sede di Arpa Siracusa, riscontrando una situazione estremamente critica sotto il profilo organizzativo e delle risorse disponibili. Da quel momento è iniziato un lavoro costante con gli uffici regionali e con i parlamentari del territorio per individuare le soluzioni necessarie a rafforzare l’Agenzia”.

Da quel percorso è nato un ulteriore intervento finanziario destinato proprio ad Arpa Siracusa. “Grazie a un mio emendamento sono stati stanziati 2 milioni di euro per il potenziamento di Arpa Siracusa. Le risorse sono destinate al rafforzamento del personale, all’assunzione di nuovi tecnici specializzati e all’acquisto di mezzi e strumenti per intensificare i controlli ambientali nell’area industriale siracusana – conclude Auteri, secondo cui i provvedimenti seguono una logica ben precisa -. Da un lato abbiamo rafforzato chi deve controllare l’ambiente, dall’altro abbiamo destinato risorse ai Comuni per intensificare gli screening oncologici, con un altro intervento che porta la mia firma. Controllo ambientale e prevenzione sanitaria devono procedere insieme, perché solo così è possibile dare risposte concrete ai cittadini. Continueremo a lavorare affinché il territorio Siracusano possa disporre di strumenti sempre più efficaci per il monitoraggio ambientale e per la tutela della salute pubblica. Sono risultati che non nascono in pochi mesi, ma da un lavoro iniziato anni fa e portato avanti con determinazione”.