Siracusa, scritta offensiva al Varco 31 contro la presidente Amp Plemmirio Patrizia Maiorca

Vile, offensivo e intimidatorio gesto ai danni della presidente del consorzio dell’Area marina protetta del Plemmirio, Patrizia Maiorca, attraverso una scritta comparsa sul totem informativo del Varco 31.

L’intero Consorzio con il vice presidente Marco Mastriani, Emma Schembari componente CdA, Salvatore Cartarrasa direttore Amp e tutto lo staff dell’Amp esprimono profonda solidarietà alla presidente Maiorca e chiedono a tutte le istituzioni di continuare insieme in questa importante sfida di tutela ambientale e promozione dell’area marina protetta in maniera più forte, coesa e incisiva: “quanto accaduto – si legge in una nota – non scalfisce in alcun modo la nostra azione di tutela e promozione ambientale dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Appare ovvio che l’intensificarsi delle attività di controllo e repressione di reati ambientali e soprattutto pesca di frodo all’interno dell’area marina protetta da fastidio a qualcuno, ma la nostra mission istituzionale proseguirà sempre su questa strada, considerando sempre la tutela ambientale una priorità. Ringraziamo le forze dell’ordine per quanto fatto in questi mesi e continuiamo a porre fiducia in loro, al fine di trovare i responsabili di questo vile atto ingiurioso. Sarà stata esposta denuncia alle forze dell’ordine per quanto accaduto”.