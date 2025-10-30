Siracusa, scritte fasciste nella sede della Circoscrizione Santa Lucia. Mangiafico: “Si intervenga immediatamente”

Una scritta di matrice fascista è comparsa sulla sede istituzionale della Circoscrizione Santa Lucia. Tra il civico 84 e il civico 86 di via Isonzo, sul muro perimetrale dell’edificio – accanto all’ingresso della biblioteca – campeggia la scritta nazista “Arbeit frei”, che richiama la più tristemente nota “Arbeit macht frei” (“il lavoro rende liberi”), accompagnata dalla dicitura “S.S.” e da una svastica.

“Il muro è stato scartavetrato a forma di teschio e le scritte sono incise – spiega il leader del movimento Civico 4, Michele Mangiafico –. Si tratta di un atto di barbarie civile e di una gravità inaudita, che avviene nel silenzio indolente dell’Amministrazione comunale, da tempo intenta ad arretrare i servizi nei quartieri e particolarmente responsabile dell’abbandono della Borgata.”

“Invito la Prefettura, le forze dell’ordine e le istituzioni locali a intervenire immediatamente – conclude Mangiafico – per ripristinare i principi costituzionali e il decoro pubblico, gravemente violati da quanto accaduto in via Isonzo.”