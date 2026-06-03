Siracusa, scuola Archimede. Cavallaro (FdI): “tra appalti frammentati e manutenzione tardiva, le sterpaglie arrivano fino alle finestre delle aule”

Le fotografie scattate all’interno dell’Istituto Comprensivo Archimede di via Caduti di Nassirya documentano la persistente presenza di ampie aree interessate da vegetazione secca e sterpaglie. In diversi punti l’erba arriva ancora a ridosso dell’edificio scolastico e delle finestre delle aule, come mostrano chiaramente le immagini realizzate nella giornata odierna. Alcune fotografie sono state scattate dal consigliere comunale di FdI Paolo Cavallaro dall’interno dei locali scolastici e consentono di comprendere immediatamente la dimensione del problema.

Lo scorso 28 maggio aveva segnalato formalmente la situazione al Servizio Verde Pubblico del Comune di Siracusa, evidenziando il potenziale rischio derivante dall’accumulo di vegetazione ormai completamente disseccata. A seguito della segnalazione il consigliere aveva appreso che la competenza sarebbe stata attribuita all’Edilizia Scolastica. Il successivo 1° giugno, nonostante il Servizio Verde Pubblico avesse già provveduto ad inoltrare la richiesta agli uffici competenti, ha ritenuto opportuno interessare direttamente l’Edilizia Scolastica e i Vigili del Fuoco, trasmettendo ulteriore documentazione fotografica e richiedendo un immediato intervento.

“La questione, tuttavia, va ben oltre il singolo episodio. Il vero tema è comprendere come sia possibile che la manutenzione del verde di una scuola debba essere oggetto di segnalazioni, solleciti e richieste urgenti, anziché essere programmata ed eseguita con largo anticipo rispetto all’arrivo della stagione estiva – dice Cavallaro -. Le scuole non rappresentano emergenze impreviste. Sono strutture permanenti, note all’Amministrazione e perfettamente individuabili nell’ambito della normale programmazione manutentiva. Per questa ragione appare legittimo domandarsi perché la manutenzione del verde delle scuole e delle aree immediatamente limitrofe sia stata esclusa dall’appalto del verde pubblico cittadino e affidata attraverso una gestione separata delle competenze e degli interventi. In un momento storico in cui tutte le pubbliche amministrazioni sono chiamate a razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza dei servizi ed evitare inutili duplicazioni, è doveroso chiedersi se la frammentazione degli affidamenti rappresenti davvero la soluzione migliore oppure se non contribuisca, al contrario, a generare ritardi, sovrapposizioni e difficoltà operative. È accettabile che per una semplice attività di scerbatura sia necessario individuare uffici diversi, competenze diverse e procedure diverse? È normale che un intervento che dovrebbe rientrare nella manutenzione ordinaria debba essere sollecitato a ridosso dell’estate attraverso segnalazioni formali? Le fotografie realizzate oggi mostrano una situazione che non appare compatibile con gli standard di manutenzione che i cittadini hanno il diritto di attendersi in una struttura scolastica. La sicurezza delle scuole non dovrebbe dipendere da segnalazioni, solleciti o rimpalli di competenze. Dovrebbe essere il risultato di una programmazione efficace, di interventi eseguiti integralmente e di una manutenzione effettuata per tempo. I cittadini hanno diritto di sapere se l’attuale organizzazione dei servizi comunali sia realmente in grado di garantire questi risultati”.