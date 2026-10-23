Siracusa, scuola Paolo Orsi: progetto da 1,6 milioni per il miglioramento sismico

Politica · Giunta

Un intervento da 1,6 milioni di euro per migliorare la sicurezza sismica della scuola Paolo Orsi di Siracusa, in piazza della Repubblica. È quanto prevede il Documento di indirizzo alla progettazione approvato dalla Giunta comunale (prima di dimettersi) con la deliberazione numero 115 del 21 ottobre 2026, nell’ambito della candidatura a un finanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’amministrazione punta a ottenere un milione di euro attraverso la quota statale dell’otto per mille Irpef, relativa alle annualità 2023 e 2024. I restanti 600 mila euro dovrebbero essere assicurati dal Comune, attraverso risorse di bilancio o la contrazione di un mutuo. La scadenza per presentare la domanda di finanziamento è fissata al 23 ottobre 2026.

L’intervento riguarda un edificio costruito nel 1965, che ospita 619 studenti. Alla base della candidatura ci sono i risultati della verifica di vulnerabilità sismica effettuata nel febbraio scorso, dalla quale sono emerse carenze strutturali che rendono necessario un programma di miglioramento della risposta dell’immobile in caso di terremoto. In particolare, le analisi hanno riguardato i due corpi strutturali che compongono l’edificio, individuati come Lotto 1 e Lotto 2. Gli indici di sicurezza sismica rilevati sono rispettivamente pari a 0,331 e 0,248: valori che, secondo la documentazione tecnica, indicano una capacità di resistenza alle sollecitazioni sismiche sensibilmente inferiore a quella richiesta dalle verifiche normative.

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Le criticità individuate interessano soprattutto alcuni pilastri, i collegamenti tra travi e pilastri e la capacità della struttura di deformarsi senza sviluppare meccanismi di rottura fragile. Le verifiche relative ai carichi statici hanno invece dato esito soddisfacente nelle condizioni esaminate. Il documento precisa inoltre che l’ispezione visiva non ha evidenziato un quadro diffuso di dissesto strutturale, pur rilevando fenomeni localizzati di degrado, infiltrazioni ed esposizione delle armature.

Per affrontare queste vulnerabilità, la soluzione progettuale ipotizzata prevede la realizzazione di un esoscheletro esterno, costituito principalmente da telai controventati in acciaio, con eventuali elementi in cemento armato, collegato alla struttura esistente e dotato di nuove fondazioni. L’obiettivo è incrementare la capacità dell’edificio di resistere alle azioni sismiche, intervenendo soprattutto sui meccanismi strutturali più vulnerabili.

Il documento fissa come obiettivo minimo il raggiungimento di un indice di sicurezza sismica non inferiore a 0,60 per entrambi i corpi dell’edificio. La soluzione dovrà essere approfondita e verificata nelle successive fasi progettuali, anche per valutarne la compatibilità con gli spazi scolastici e con la continuità delle attività didattiche.

Il quadro economico prevede 1.090.503 euro per i lavori, comprensivi dei costi della sicurezza e della manodopera, e circa 509.497 euro per le somme a disposizione dell’amministrazione, tra progettazione, direzione lavori, collaudi, imposte, indagini e imprevisti.

Il finanziamento, tuttavia, non è ancora stato ottenuto. L’atto approvato rappresenta il passaggio amministrativo necessario per presentare la candidatura, non l’avvio dei lavori. In caso di ammissione al contributo, dovranno seguire la progettazione di fattibilità tecnico-economica, quella esecutiva e le procedure per l’affidamento degli interventi.