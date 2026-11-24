Politica · formazione

Debiti, crediti, contenziosi, bilancio e monitoraggio civico. Sono i temi del quarto incontro di formazione della “scuola politica” promossa dai fari territoriali di Siracusa di ControCorrente e dal movimento Civico4. L’appuntamento è sabato 28 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, in viale Teocrito 91.

Si comincia proseguendo il discorso sull’uso dell’albo pretorio per la cittadinanza attiva. Sarà presentato un caso di “monitoraggio civico” segnalato di recente alla segreteria generale del Comune di Siracusa. “Si tratta del procedimento penale Rgnr 10242/12 e Rggip 2032/13, che riguardò diversi ex consiglieri comunali – spiegano gli organizzatori –. Si concluse con la sentenza 426/2020, con otto condanne, a cui sono collegate azioni di risarcimento danni da parte del Comune ancora in corso”.

Poi si parlerà di bilancio comunale. Negli incontri precedenti i partecipanti hanno iniziato a conoscere il ciclo di bilancio della città e alcune delle sue voci. Sono strumenti che aiutano a capire perché un’amministrazione fa fatica a intervenire per i cittadini, ma anche quali sono le sue responsabilità. Servono inoltre ad avere le idee più chiare, su qualsiasi tema, riguardo agli impegni presi, alle risorse davvero stanziate e alle zone d’ombra.

Sabato questi concetti saranno ripresi e ampliati per imparare a leggere il cosiddetto risultato di amministrazione. Si analizzeranno gli elementi che frenano la spesa a favore dei cittadini: crediti non riscossi, debiti da pagare, disavanzi accumulati negli anni e contenziosi in corso. L’obiettivo è capire quante risorse siano davvero disponibili a Siracusa.

L’ultima parte della mattinata sarà dedicata al dibattito politico in città e ai diversi linguaggi che possono alimentarlo, tra cui la satira. Se ne parlerà con i gestori di un blog cittadino. In chiusura sarà discussa un’ulteriore proposta per la città.