Siracusa, scuole ok dopo i controlli: da domani lezioni regolari

Le scuole di Siracusa hanno retto all’ondata di maltempo e da domani gli studenti torneranno regolarmente in aula. Salvo qualche infiltrazione, infatti, non sono emerse criticità strutturali negli edifici scolastici comunali e per questo è stata pubblicata l’ordinanza sindacale che revoca la chiusura disposta negli ultimi due giorni a causa del ciclone “Harry”.

Nonostante la cessazione dell’allerta rossa e il passaggio al livello giallo diramato dalla Protezione civile regionale, nella giornata di oggi si era scelto di mantenere gli istituti chiusi in via precauzionale. La decisione aveva l’obiettivo di consentire a tecnici comunali e dirigenti scolastici di effettuare sopralluoghi approfonditi e verificare le condizioni di sicurezza delle strutture.

Le verifiche hanno dato esito positivo, analogamente a quanto già accertato per gli istituti superiori, di competenza del Libero consorzio comunale. Al netto di alcune infiltrazioni d’acqua, nessuna situazione tale da compromettere la ripresa dell’attività didattica.

Di conseguenza, per domani, giovedì 22 gennaio, le lezioni riprenderanno regolarmente negli istituti comprensivi comunali. Una decisione che riguarda Siracusa e, in linea generale, tutti i comuni della provincia, tornati gradualmente alla normalità dopo il passaggio del ciclone.

L’ordinanza prevede anche la riapertura del Parco Archeologico della Neapolis, del Castello Maniace, e del Castello Eurialo. Per quel che riguarda gli impianti sportivi pubblici, possono essere utilizzati: il Pallone Tensostatico, Presso la Cittadella dello Sport, il Campo Scuola Pippo di Natale, la Palestra Pino Corso (Akradina) e lo Stadio Comunale Nicola De Simone. Per gli altri impianti sono tuttora in corso le operazioni di verifica per confermarne l’utilizzabilità.