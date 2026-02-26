Siracusa, “scuole sicure”: sequestrata droga. Implementata l’attività di sensibilizzazione alla legalità

La Questura, da tempo impegnata sul versante della prevenzione nelle scuole della provincia di Siracusa, in sinergia con l’Ufficio Scolastico, sta profondendo il massimo sforzo organizzativo per arricchire il progetto “scuole sicure”, fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone, e realizzato con l’apporto di vari uffici della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, con ulteriori interventi su vasta scala a carattere preventivo.

Gli ormai collaudati incontri di legalità svolti dall’Ufficio per la Comunicazione della Questura e da personale dei Commissariati nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia, sono stati integrati con un’incisiva azione di prevenzione effettuata dalle Volanti della Polizia di Stato nei pressi delle sedi scolastiche, con particolare attenzione agli istituti superiori, onde scongiurare l’avvicinamento e lo stazionamento di malintenzionati e di contrastare il tentativo di spacciare sostanze stupefacenti.

A tal proposito, sono stati eseguiti dei controlli preventivi nelle adiacenze di istituti scolastici del siracusano anche con l’impiego dei cani poliziotto delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno consentito il sequestro di modiche quantità di droga. Infine, il dispositivo di prevenzione è stato recentemente implementato dalla presenza dei volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato che, da qualche giorno, sono presenti con i mezzi dell’associazione davanti le scuole di Siracusa e del lentinese.