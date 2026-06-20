Siracusa, secondo giorno di “Con Sebastiano per una pace disarmata e disarmante”

Hanno preso il via ieri gli appuntamenti della tre giorni dedicata alla riflessione sul tema “Con Sebastiano per una pace disarmata e disarmante”, iniziativa promossa dalla Chiesa Cattedrale di Siracusa e dal Comitato di San Sebastiano.

La manifestazione si è aperta alle 19 con la solenne apertura della nicchia che custodisce il prezioso simulacro di San Sebastiano. A seguire è stata celebrata la Santa Eucaristia. La serata è proseguita con un momento di riflessione dal titolo “Sebastiano: da milite a testimone dell’amore”, animato da Mons. Salvatore Marino, Mons. Maurizio Aliotta e Dario Bottaro.

Il programma di oggi

La giornata odierna inizierà alle ore 8 con la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Salvatore Marino. Alle 10, dal Palazzo del Senato, partirà un breve corteo del Corpo di Polizia Municipale diretto verso la chiesa di Santa Lucia alla Badia. Qui, alle 10.30, Sua Eccellenza

Reverendissima Mons. Francesco Lomanto presiederà la celebrazione eucaristica alla presenza del Corpo di Polizia Municipale e delle autorità civili e militari.

Alle 19, Mons. Salvatore Marino presiederà la Santa Eucaristia. A seguire si terrà un intenso momento di riflessione dal titolo “Voci per la pace”, accompagnato da immagini, testimonianze e contributi dedicati al tema della pace. Nel corso dell’intera giornata sarà inoltre distribuito il tradizionale pane votivo di San Sebastiano.

La tre giorni rappresenta un’importante occasione di preghiera, confronto e condivisione, nel segno della testimonianza di San Sebastiano e dell’impegno comune per una pace autentica, disarmata e disarmante.