Siracusa sede delle prove concorsuali: Scimonelli replica alla Chinnici e lancia una frecciatina alla deputazione regionale

“In attesa — con rispetto per la carica, sia chiaro — di una replica da parte di qualche deputato “siracusano”, ho preferito attendere 24 ore. Ma poiché nessuno ha ritenuto di difendere la mia città, lo faccio io”. Con queste parole Ivan Scimonelli, capogruppo di “Insieme” in Consiglio comunale a Siracusa, replica alle parole della parlamentare regionale del Pd, Valentina Chinnici, che nella giornata di ieri ha presentato un’interrogazione parlamentare per avere chiarimenti sul perché – a suo dire – Siracusa venisse scelta come sede concorsuale

Per il capogruppo di Insieme la parlamentare Dem dovrebbe impegnarsi su battaglie più concrete, “quelle che incidono davvero sulla vita dei siciliani”, dice Scimonelli. Solo in serata è arrivata una replica del deputato Spada, dello stesso gruppo politico della Chinnici, che parla di “occasione per il territorio” e di “una Sicilia non Palermo-centrica”.

“Parole condivisibili, certo – prosegue Scimonelli – ma troppo deboli per compensare un’interrogazione costruita male e lanciata contro una città che ha semplicemente dimostrato di saper funzionare”.

Il capogruppo di Insieme definisce “strana” l’uscita della Chinnici: “quando tutto si fa a Palermo va bene, ma se una volta tocca a Siracusa diventa un “caso politico”. Forse dà fastidio che finalmente qualcosa si organizzi in una città efficiente, accogliente e capace di gestire eventi pubblici senza caos e passerelle. Siracusa non chiede favori: chiede solo rispetto — e di non essere trattata come una provincia di serie B.”

Scimonelli prosegue nel proprio affondo nei confronti della parlamentare Ars chiedendo quale sia stata finora “la reale attività parlamentare della deputata sui temi veri della Regione Siciliana: sanità, lavoro, infrastrutture e giovani. Intanto – dice ancora – mentre qualcuno parla di “ingiustizia territoriale”, Siracusa ha accolto migliaia di candidati, generando un indotto importante per alberghi, ristoranti, trasporti e servizi locali. Un ritorno economico e d’immagine che ha valorizzato l’intera città e dimostrato, ancora una volta, che qui la macchina organizzativa funziona.”

Per il capogruppo di Insieme, vista la posizione dello stesso gruppo parlamentare PD, sarebbe un gesto di buonsenso ritirare l’interrogazione: per non ingolfare i lavori dell’Ars “con richieste sterili e pretestuose, che non aiutano né la Sicilia né il buon nome delle sue città. Siracusa, ancora una volta – conclude Scimonelli -, paga il prezzo della non difesa: non perché manchino le ragioni, ma perché mancano i parlamentari “siracusani” disposti a difenderla davvero.”