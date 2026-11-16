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Siracusa, sedici abiti del Barocco siciliano in mostra nell’ex chiesa Cavalieri di Malta

di Oriana Gionfriddo ·
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abiti storici del barocco
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Sedici abiti per raccontare la moda e la società del Barocco siciliano. Dal 28 novembre al 14 dicembre l’ex chiesa dei Cavalieri di Malta ospita la mostra “Abiti storici 1600/1700”, organizzata dalla Pro Loco.

L’iniziativa fa parte delle Giornate degli abiti storici promosse dal Ministero del Turismo ed è tra i 110 eventi in tutta Italia riconosciuti dal Ministero.

La mostra vuole far conoscere gli abiti dei secoli Seicento e Settecento, gli anni d’oro del Barocco in Sicilia. Il percorso nasce da una ricerca storica e culturale curata da esperti siracusani.

La mostra si potrà visitare dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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