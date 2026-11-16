Siracusa, sedici abiti del Barocco siciliano in mostra nell’ex chiesa Cavalieri di Malta

Sedici abiti per raccontare la moda e la società del Barocco siciliano. Dal 28 novembre al 14 dicembre l’ex chiesa dei Cavalieri di Malta ospita la mostra “Abiti storici 1600/1700”, organizzata dalla Pro Loco.
L’iniziativa fa parte delle Giornate degli abiti storici promosse dal Ministero del Turismo ed è tra i 110 eventi in tutta Italia riconosciuti dal Ministero.
La mostra vuole far conoscere gli abiti dei secoli Seicento e Settecento, gli anni d’oro del Barocco in Sicilia. Il percorso nasce da una ricerca storica e culturale curata da esperti siracusani.
La mostra si potrà visitare dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.