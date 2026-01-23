Siracusa, segnalazione di un lettore: “continui disservizi da parte di Tekra”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino siracusano che denuncia ripetuti disservizi nella raccolta dei rifiuti in via Gela, puntando il dito contro la Tekra, società che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

A raccontare quanto accaduto è M.M., residente in via Gela, che riferisce una lunga serie di mancati ritiri dei rifiuti, nonostante il regolare pagamento della Tari. Secondo quanto segnalato, i disservizi si sarebbero susseguiti per oltre una settimana: il 14 gennaio non sarebbe stato ritirato l’umido, il 17 gennaio la carta, il 19 gennaio nuovamente l’umido, recuperato solo dopo un reclamo formale inviato via email sia al Comune che alla Tekra, con ritiro avvenuto intorno alle 11.30.

La situazione, però, non si sarebbe risolta. Il 22 gennaio non sarebbe stato effettuato il ritiro dell’indifferenziato, nemmeno dopo un ulteriore reclamo, mentre nella giornata del 23 gennaio l’umido non sarebbe stato nuovamente raccolto, a differenza di quanto avvenuto nel resto della strada, dove i mastelli risultavano vuoti.

Miraglia riferisce di aver contattato più volte l’ufficio comunale di Igiene Urbana, ricevendo come unica risposta la comunicazione di una segnalazione inoltrata a un generico “ufficio competente”, senza però riscontri concreti o interventi risolutivi. Nessuna risposta, secondo il cittadino, sarebbe arrivata neanche da parte della Tekra, né dall’assessore comunale all’Igiene Urbana, contattato in due occasioni.

Nel suo sfogo, il residente esprime amarezza e indignazione, sottolineando come il mastello sia sempre stato regolarmente esposto e come la mancata raccolta non possa più essere attribuita a una semplice dimenticanza o disattenzione. “Sembra quasi un atto voluto – scrive – e non se ne capisce il motivo. I cittadini vanno bene solo quando pagano le tasse e stanno zitti“.