Siracusa, sei nuovi Istruttori BLSD per il progetto First Responders di AssoFormatori

Fine settimana all’insegna dell’alta formazione ha visto la partecipazione di sei nuovi Istruttori BLSD – PBLSD rianimazione cardiopolmonare e uso del Defibrillatore, attraverso il progetto First Responders di Comunità, promosso da AssoFormatori insieme a Ambiente e Salute Odv – Ets.

La formazione si è svolta questo fine settimana presso la sede operativa dell’Associazione Ambiente e Salute ODV – VAB a Città Giardino, curata dal Formatore Nazionale Giuseppe Laurettini coaudivato dagli Istruttori Simone Giuca e Antonino Lentinello, ha visto la presenza dell’Avvocato Tiziana Laurettini curando gli aspetti normativi, e la Psicologa e Psicoterapeuta la Dott.ssa Laura Monteleone curando la gestione dell’aula e l’ansia attraverso diversi esercizi teorici-pratici.

Questa ulteriore attività, conferma l’alta attenzione verso la sicurezza della comunità:

Al corso di formazione hanno partecipato: Sebastiano Cutrali – volontario AAS ODV, Valeria Tinè – volontaria del Gruppo comunale di PC di Palazzolo Acreide, Valeria Testaì – Medico, Angelo Benedetto – Infermiere. Benedetto Zullo – RSPP e Salvatore Latina – Infermiere e Presidente dell’OPI.

Durante il percorso, i corsisti hanno appreso gli argomenti dei vari percorsi formativi attraverso esercizi teorici-pratici da attuare nei corsi di formazione che verranno organizzati nel territorio.

Il corso si è concluso con le prove pratiche su manichini didattici ad alta tecnologia con risultato in percentuale di perfomance e con il rilascio, a tutti i partecipanti, del brevetto qualifica internazionale.