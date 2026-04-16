Siracusa, selezione pubblica per un istruttore tecnico all’Iacp. Pubblicato l’avviso

L’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) ha pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità con profilo di “Istruttore, ex categoria C, Area Tecnica”.
La procedura è riservata esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, così come previsto dall’articolo 8 della legge 68/1999, normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 30 aprile 2026, tramite PEC all’indirizzo iacpsr@legalmailpa.it, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, infine, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’IACP di Siracusa, in via A. Von Platen, 37. Non saranno ritenute valide altre forme di presentazione della domanda.
I candidati dovranno indicare nell’oggetto la dicitura: “Avviso per assunzione nominativa di cui all’art. 8 della L.68/99”.
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare l’avviso qualora sopraggiungano nuove esigenze.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Gestione Risorse Umane dell’IACP di Siracusa al numero 0931 707221, attivo nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle 9 alle 12.
Il bando completo è consultabile sul sito istituzionale dell’ente.
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