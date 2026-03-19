Siracusa, seminario Impiantista 4.0: tra obblighi e business nel quadro della Sicurezza degli Impianti

Cna Siracusa promuove per domani 20 marzo 2025, a partire dalle 15, nella Sala Pietro Speranza della propria sede, un Convegno Tecnico e Strategico dal titolo “Impiantista 4.0 – tra Obblighi e Business, nel quadro della Sicurezza degli Impianti”, organizzato da Cna Elettricisti Siracusa. L’evento si inserisce nel nuovo panorama della sicurezza elettrica in Italia, affrontando con taglio sia tecnico che strategico il tema dell’evoluzione normativa e del ruolo dell’installatore e del manutentore: figure che oggi non sono più semplici esecutori tecnici, ma protagonisti chiave nella catena del valore della sicurezza aziendale.

Il convegno si propone di analizzare l’asse delle responsabilità e del controllo, offrendo agli operatori del settore strumenti concreti per orientarsi nel quadro normativo vigente e cogliere le opportunità di business connesse a una gestione professionale e aggiornata della sicurezza degli impianti.

Tra i temi trattati: Il Confine tra Controllo e Verifica: Competenze – Ruolo – Responsabilità con un Focus sul “Controllo Periodico” previsto dal D.Lgs. 81/08 e la “Verifica Periodica” ai sensi del DPR 462/01. La Rivoluzione Digitale e l’Articolo 7-bis: Il Sistema Civa e La Filiera della Sicurezza come Valore Aggiunto per l’Impiantista e il Committente. Verrà presentato il modello di filiera professionale strutturata basato sulla stretta collaborazione tra l’impiantista (responsabile del controllo manutentivo), l’Organismo di Ispezione (garante della verifica periodica istituzionale) e Cna Siracusa (supporto per la gestione amministrativa e il portale Civa).

“Questo convegno nasce dalla volontà di Cna Siracusa di accompagnare concretamente le imprese del settore elettrico in un momento di profonda trasformazione normativa e digitale – dichiara Maurizio Insolia, presidente di Cna Elettricisti Siracusa – L’impiantista di oggi deve essere consapevole del proprio ruolo centrale nella catena della sicurezza: non solo esecutore, ma garante e protagonista di un sistema che tutela lavoratori e imprese”.

“Con Impiantista 4.0 vogliamo offrire agli operatori del settore una bussola chiara per navigare tra obblighi normativi e opportunità di crescita professionale e commerciale – aggiunge Federico Vasques, Coordinatore di Cna Elettricisti Siracusa – La collaborazione tra impiantisti, organismi di ispezione e Cna è la risposta concreta alla complessità normativa di oggi.”